В Туле незадачливый разбойник потерял на месте преступления рюкзак с паспортом
Как бонус – в сумке был еще и телефон. Конечно, преступника очень быстро вычислили.
Происшествие случилось в одном из магазинов в Пролетарском районе Тулы. В помещение ворвался преступник и, угрожая продавцу ножом, потребовал у него деньги. Тот отдал ему чуть более 6 тысяч рублей.
Убегая с места преступления, горе-разбойник потерял в магазине рюкзак с личными вещами — паспортом и мобильным телефоном.
– Это позволило обоснованно подозревать в разбойном нападении 28-летнего ранее судимого мужчину, зарегистрированного в Щёкинском районе, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Полицейские выяснили местонахождение вероятного злоумышленника и доставили его для разбирательства. Подозреваемый признался в преступлении. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».