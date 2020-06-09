В Туле незадачливый разбойник потерял на месте преступления рюкзак с паспортом

Как бонус – в сумке был еще и телефон. Конечно, преступника очень быстро вычислили.

Происшествие случилось в одном из магазинов в Пролетарском районе Тулы. В помещение ворвался преступник и, угрожая продавцу ножом, потребовал у него деньги. Тот отдал ему чуть более 6 тысяч рублей.

Убегая с места преступления, горе-разбойник потерял в магазине рюкзак с личными вещами — паспортом и мобильным телефоном.

– Это позволило обоснованно подозревать в разбойном нападении 28-летнего ранее судимого мужчину, зарегистрированного в Щёкинском районе, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские выяснили местонахождение вероятного злоумышленника и доставили его для разбирательства. Подозреваемый признался в преступлении. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».