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В Туле незадачливый разбойник потерял на месте преступления рюкзак с паспортом

В Туле незадачливый разбойник потерял на месте преступления рюкзак с паспортом

Как бонус – в сумке был еще и телефон. Конечно, преступника очень быстро вычислили.

Происшествие случилось в одном из магазинов в Пролетарском районе Тулы. В помещение ворвался преступник и, угрожая продавцу ножом, потребовал у него деньги. Тот отдал ему чуть более 6 тысяч рублей.

Убегая с места преступления, горе-разбойник потерял в магазине рюкзак с личными вещами — паспортом и мобильным телефоном.

– Это позволило обоснованно подозревать в разбойном нападении 28-летнего ранее судимого мужчину, зарегистрированного в Щёкинском районе, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские выяснили местонахождение вероятного злоумышленника и доставили его для разбирательства. Подозреваемый признался в преступлении. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 +7
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