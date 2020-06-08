новости
новости
Регистрация
В кабинете офтальмолога детской поликлиники на ул. Марата установлено новое медоборудование

В кабинете офтальмолога детской поликлиники на ул. Марата установлено новое медоборудование

Оборудование общей стоимостью около 1,5 млн рублей уже работает, на нем ведется осмотр пациентов.

Быстрая и точная диагностика нужна и медикам, и пациентам. Поэтому оснащение поликлиник современным оборудованием – первоочередная задача нацпроекта «Здравоохранение». 
 
Детская поликлиника на ул. Марата, входящая в состав городской клинической больницы Тулы, – самое крупное детское учреждение здравоохранения первичного уровня. На прием к терапевтам сюда приходят до 15 тыс. детей в год, а к узким специалистам, таким как офтальмолог, и вовсе до 26 тысяч – со всего Пролетарского округа.
 
 
На днях в поликлинике было установлено два новых аппарата – современный офтальмологический рефрактометр и офтальмологическая щелевая лампа. Теперь в случае необходимости более детальной диагностики юным пациентам не придется ехать в областную больницу – все манипуляции можно провести в кабинете поликлиники. 
 
 
Антонина Белоус

Антонина Белоус

Оборудование позволяет оказать медицинскую помощь на более высоком уровне: точнее подбирать очки, уточнять состояние глазного дна, при необходимости исследовать состояние роговицы и проводить другие обследования, – рассказала офтальмолог Антонина Белоус.

Руководитель отдела информатизации Екатерина Зотова поблагодарила руководство региона за внимание, оказанное поликлинике:

Екатерина Зотова

– Мы очень рады, что у нас появилось новое оборудование. Благодаря этому существенно ускорится процесс обследования пациентов. Для нашего офтальмологического кабинета, который обслуживает и пациентов, прикрепленных к нашей поликлинике, и пациентов из учреждения здравоохранения на ул. Металлургов, это очень ценно. Теперь не нужно бегать по городу и искать специалистов – все необходимые услуги можно получить в своей поликлинике.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
нацпроектздравоохранение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю в Тульской области клещи покусали 163 туляков
За неделю в Тульской области клещи покусали 163 туляков
В Туле незадачливый разбойник потерял на месте преступления рюкзак с паспортом
В Туле незадачливый разбойник потерял на месте преступления рюкзак с паспортом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.