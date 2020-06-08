В кабинете офтальмолога детской поликлиники на ул. Марата установлено новое медоборудование

Оборудование общей стоимостью около 1,5 млн рублей уже работает, на нем ведется осмотр пациентов.

Быстрая и точная диагностика нужна и медикам, и пациентам. Поэтому оснащение поликлиник современным оборудованием – первоочередная задача нацпроекта «Здравоохранение».

Детская поликлиника на ул. Марата, входящая в состав городской клинической больницы Тулы, – самое крупное детское учреждение здравоохранения первичного уровня. На прием к терапевтам сюда приходят до 15 тыс. детей в год, а к узким специалистам, таким как офтальмолог, и вовсе до 26 тысяч – со всего Пролетарского округа.

На днях в поликлинике было установлено два новых аппарата – современный офтальмологический рефрактометр и офтальмологическая щелевая лампа. Теперь в случае необходимости более детальной диагностики юным пациентам не придется ехать в областную больницу – все манипуляции можно провести в кабинете поликлиники.

Антонина Белоус – Оборудование позволяет оказать медицинскую помощь на более высоком уровне: точнее подбирать очки, уточнять состояние глазного дна, при необходимости исследовать состояние роговицы и проводить другие обследования, – рассказала офтальмолог Антонина Белоус.

Руководитель отдела информатизации Екатерина Зотова поблагодарила руководство региона за внимание, оказанное поликлинике: