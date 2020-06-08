В кабинете офтальмолога детской поликлиники на ул. Марата установлено новое медоборудование
Оборудование общей стоимостью около 1,5 млн рублей уже работает, на нем ведется осмотр пациентов.
Антонина Белоус
– Оборудование позволяет оказать медицинскую помощь на более высоком уровне: точнее подбирать очки, уточнять состояние глазного дна, при необходимости исследовать состояние роговицы и проводить другие обследования, – рассказала офтальмолог Антонина Белоус.
Руководитель отдела информатизации Екатерина Зотова поблагодарила руководство региона за внимание, оказанное поликлинике:
Екатерина Зотова
– Мы очень рады, что у нас появилось новое оборудование. Благодаря этому существенно ускорится процесс обследования пациентов. Для нашего офтальмологического кабинета, который обслуживает и пациентов, прикрепленных к нашей поликлинике, и пациентов из учреждения здравоохранения на ул. Металлургов, это очень ценно. Теперь не нужно бегать по городу и искать специалистов – все необходимые услуги можно получить в своей поликлинике.