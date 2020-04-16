В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 16 апреля на пересечении ул. Оружейной и ул. 9 Mая в Туле столкнулись внедорожник Audi Q8 и его «собрат» BMW X3.

При этом BMW вылетел с проезжей части и врезался в столб линии электропередачи, повалив его.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что за рулем Audi в момент ДТП находился 34-летний мужчина, а BMW управляла 37-летняя женщина. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

По словам нашего корреспондента, проезжая часть усыпана обломками автомобилей и осколками.