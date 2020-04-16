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В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП

В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП

В результате автоаварии обошлось без пострадавших.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 16 апреля на пересечении ул. Оружейной и ул. 9 Mая в Туле столкнулись внедорожник Audi Q8 и его «собрат» BMW X3.
 
При этом BMW вылетел с проезжей части и врезался в столб линии электропередачи, повалив его.
 
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что за рулем Audi в момент ДТП находился 34-летний мужчина, а BMW управляла 37-летняя женщина. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
 
По словам нашего корреспондента, проезжая часть усыпана обломками автомобилей и осколками. 
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В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 1
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 2
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 3
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 4
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 5
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 6
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 7
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 8
В Туле внедорожник BMW повалил столб ЛЭП, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:22 +3
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