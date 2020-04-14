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В Тульской области директора центра образования оштрафовали за упавшие на ребенка футбольные ворота
Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

В Тульской области директора центра образования оштрафовали за упавшие на ребенка футбольные ворота

9-летний мальчик получил перелом костей свода и основания черепа.

Суд вынес обвинительный приговор директору МКОУ «Гремячевский центр образования» в Новомосковском районе Тульской области. Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
 
Следствие и суд установили, что, днем 3 июля прошлого года на площадке для спорта и отдыха указанного выше учебного учреждения на 9-летнего ребенка упали футбольные ворота. Спортивное оборудование не было должным образом закреплено. Пострадавший мальчик получил тяжкий вред здоровью — перелом костей свода и основания черепа.
 
«Директор центра образования недобросовестно и небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, не разработала и не обеспечила выполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации ворот, не выявила нарушения, выразившееся в отсутствии надлежащего закрепления ворот, обеспечивающего невозможность их опрокидывания», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
По результатам назначенных следствием экспертиз выявлены существенные недостатки конструкции ворот и механизма их крепления к поверхности спортплощадки. Эксперт пришел к выводу, что техническое состояние ворот было неудовлетворительным и представляло непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.
 
Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:15 +4
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Место
Тульская областьНовомосковск

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