В Тульской области директора центра образования оштрафовали за упавшие на ребенка футбольные ворота

Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

Суд вынес обвинительный приговор директору МКОУ «Гремячевский центр образования» в Новомосковском районе Тульской области. Женщина обвинялась по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствие и суд установили, что, днем 3 июля прошлого года на площадке для спорта и отдыха указанного выше учебного учреждения на 9-летнего ребенка упали футбольные ворота. Спортивное оборудование не было должным образом закреплено. Пострадавший мальчик получил тяжкий вред здоровью — перелом костей свода и основания черепа.

«Директор центра образования недобросовестно и небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, не разработала и не обеспечила выполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации ворот, не выявила нарушения, выразившееся в отсутствии надлежащего закрепления ворот, обеспечивающего невозможность их опрокидывания», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По результатам назначенных следствием экспертиз выявлены существенные недостатки конструкции ворот и механизма их крепления к поверхности спортплощадки. Эксперт пришел к выводу, что техническое состояние ворот было неудовлетворительным и представляло непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.

Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.