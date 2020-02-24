Мошенник обманул тулячку, взломав страницу её подруги в социальной сети

Попавшись на удочку злоумышленника, женщина перевела ему 10 тысяч рублей.

Прокуратурой Зареченского района Тулы проверено уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество. Из материалов дела следует, что женщина перечислила 10 тысяч рублей на банковскую карту, принадлежащую неустановленному лицу.

Чтобы втереться в доверие к потерпевшей, злоумышленник взломал страничку её подруги в социальной сети и отправил жертве сообщение с просьбой одолжить денег до зарплаты.

Результатом проверки стало возбуждение ещё одного уголовного дела – по ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло блокирование компьютерной информации». Ход расследования взят районной прокуратурой на контроль.