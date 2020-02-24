В Туле BMW снес фонарный столб: фоторепортаж

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 24 февраля, напротив дома № 88 по ул. Металлургов BMW-520 сбил фонарный столб.

По словам водителя, он был вынужден съехать на обочину, после того, как его подрезал другой автомобиль – предположительно, Audi. В результате иномарка врезалась в столб, который упал на капот машины и полностью перегородил движение в сторону ул. Ложевой. К счастью, никто не пострадал.

На момент публикации на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, а также аварийные службы. Провода, оторвавшиеся от столба, упали на контактную линию трамваев – их движение тоже парализовано. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.