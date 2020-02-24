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В Туле BMW снес фонарный столб: фоторепортаж

В Туле BMW снес фонарный столб: фоторепортаж

Из-за ДТП сильно затруднено движение транспорта по ул. Металлургов, стоят трамваи.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 24 февраля, напротив дома № 88 по ул. Металлургов BMW-520 сбил фонарный столб.

По словам водителя, он был вынужден съехать на обочину, после того, как его подрезал другой автомобиль – предположительно, Audi. В результате иномарка врезалась в столб, который упал на капот машины и полностью перегородил движение в сторону ул. Ложевой. К счастью, никто не пострадал.

На момент публикации  на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС, а также аварийные службы. Провода, оторвавшиеся от столба, упали на контактную линию трамваев – их движение тоже парализовано. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 1
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 2
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 3
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 4
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 5
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 6
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 7
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 8
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 9
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 10
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 11
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 12
Водитель BMW снес столб на улице Металлургов в Туле, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:52 +3
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