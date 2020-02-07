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На Зеленстрое образовалась пробка из-за ДТП с самосвалом и легковушкой

На Зеленстрое образовалась пробка из-за ДТП с самосвалом и легковушкой

Участники автоаварии заняли сразу две полосы движения в направлении выезда из города.

Утром 7 февраля напротив дома №112 по пр. Ленина в Туле (район поворота на ул. Генерала Маргелова) столкнулись самосвал MAN и легковой автомобиль Mitsubishi.
 
Перед автоаварией оба транспортных средства двигались в направлении выезда из города. По словам водителя самосвала, легковушка попала в мертвую зону его обзора, поэтому он не видит своей вины в столкновении. В свою очередь женщина – водитель Mitsubishi считает, что она также не виновата.
 
На момент публикации новости из-за участников ДТП в направлении выезда из города собралась внушительная пробка.
 
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:33 +2
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