Тульские трамваи 8 февраля временно изменят схемы движения
Это связано с работами по опиловке деревьев на ул. Михеева.
Сотрудники администрации Центрального округа Тулы в субботу, 8 февраля, проведут опиловку деревьев на ул. Михеева (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева).
Работы пройдут с 9.00 до 15.00. В это время на указанном участке будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.
Трамваи № 12 и 13 временно изменят схемы движения:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во,
единиц
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский – ул. Штыковая
|
4
|
ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля
|
4
|
ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина
|
13
|
ст. «Металлург» – Красный перекоп – пос. Менделеевский
|
4
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская - Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля
|
5
|
ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина