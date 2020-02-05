Тульские трамваи 8 февраля временно изменят схемы движения

Фото из архива MySlo

Это связано с работами по опиловке деревьев на ул. Михеева.

Сотрудники администрации Центрального округа Тулы в субботу, 8 февраля, проведут опиловку деревьев на ул. Михеева (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева).

Работы пройдут с 9.00 до 15.00. В это время на указанном участке будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.

Трамваи № 12 и 13 временно изменят схемы движения: