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Тульские трамваи 8 февраля временно изменят схемы движения
Фото из архива MySlo

Тульские трамваи 8 февраля временно изменят схемы движения

Это связано с работами по опиловке деревьев на ул. Михеева.

Сотрудники администрации Центрального округа Тулы в субботу, 8 февраля, проведут опиловку деревьев на ул. Михеева (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева).

Работы пройдут с 9.00 до 15.00. В это время на указанном участке будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств.

Трамваи № 12 и 13 временно изменят схемы движения: 

№ 

Наименование маршрута

Кол-во,

единиц

Схема движения

12

пос. Менделеевский –  ул. Штыковая

4

ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля

4

ул. М. Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская - ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина

13

ст. «Металлург» – Красный перекоп – пос. Менделеевский

4

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская - Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля

5

ул. Металлургов – ул. Плеханова ­– ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Агеева – ул. Оружейная – ул. Болдина – пр. Ленина

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +3
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Место
Тулаулица Михеева

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