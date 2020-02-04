Архив советских диафильмов выложили в открытый доступ

Три с половиной тысячи любимых диафильмов советских детей можно посмотреть прямо сейчас.

Оцифровкой диафильмов занялась Российская государственная детская библиотека. На ее сайте сейчас выложены в открытый доступ более 3,5 тысяч советских диафильмов. Вот ссылка для просмотра.

В фильмотеке собраны детские сказки и рассказы, также много документальных и биографических подборок. Вряд ли сегодняшние дети воспримут такое развлечение на ура, но кто знает? А вот взрослым посмотреть и вспомнить несколько диафильмов из этой коллекции вполне можно.

Сейчас в коллекции 3,5 тысячи фильмов, коллекция постоянно пополняется. Обещают, что вскоре архив вырастет до 16 000 позиций.

что такое диафильм

Диафильм — это серия кадров-диапозитивов на 35-миллиметровой пленке, обычно 30−50 штук. Кадры «сверстаны» в определенном порядке, снабжены подписями и представляют собой иллюстрированный рассказ. Что-то типа комиксов. В диафильмах чаще всего использовались репродукции рисунков, специально созданных художником для этой цели.

Диафильмы можно было посмотреть с помощью диапроектора — фильмоскопа. В советское время их было множество самых разных форматов. Например, такие:

Принцип работы фильмоскопа таков: в него заряжается пленка с нужным диафильмом, проектор питается от сети и дает луч света на пленку, транслируя изображение на что-то белое и плоское. У кого-то это была натянутая на шкафу или стене простынь, кто-то смотрел любимые «комиксы» на дверце холодильника. Звука и движения нет, только картинки, подписи к кадрам читать приходилось самому.

Ну, поехали...

