В Туле в ДТП на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена пострадал мужчина

Фото УГИБДД по Тульской области.

19 января в 16.40 в Туле на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена 25-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, при повороте налево не пропустил приближающийся справа KIA Cerato и врезался в него.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель Lada. Ему оказали медицинскую помощь в больнице.