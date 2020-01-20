Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле в ДТП на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена пострадал мужчина
Столкнулись Lada Granta и KIA Cerato.
19 января в 16.40 в Туле на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена 25-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, при повороте налево не пропустил приближающийся справа KIA Cerato и врезался в него.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель Lada. Ему оказали медицинскую помощь в больнице.
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