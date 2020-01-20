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В Туле в ДТП на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена пострадал мужчина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена пострадал мужчина

Столкнулись Lada Granta и KIA Cerato.

19 января в 16.40 в Туле на пересечении улиц Мосина и Лейтейзена 25-летний водитель автомобиля Lada Granta, по предварительной информации, при повороте налево не пропустил приближающийся справа KIA Cerato и врезался в него.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель Lada. Ему оказали медицинскую помощь в больнице.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:50 0
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