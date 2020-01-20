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Полицейские обнаружили у жителя Ефремова сверток с героином
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские обнаружили у жителя Ефремова сверток с героином

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция задержала ранее судимого 29-летнего жителя Ефремова. Мужчина подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. Кстати, за подобные преступления он уже был ранее судим.

- Сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками МОМВД России «Ефремовский» совместно с сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области задержали мужчину по пути из соседнего региона, — рассказали в полиции.

У полицейских была информация, что он может перевозить наркотики. Эти данные подтвердились. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него был изъят сверток с героином массой около 100 г.

Подозреваемый задержан. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:33 0
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