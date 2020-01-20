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Тульские легкоатлеты привезли 16 медалей с чемпионата и первенства ЦФО
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты привезли 16 медалей с чемпионата и первенства ЦФО

Поздравляем наших ребят!

С 17 по 19 января в Смоленске легкоатлеты разыграли медали зимнего чемпионата и первенства ЦФО. На этих стартах успешно выступила сборная Тульской области.

В беге на 400 метров победу одержала с результатом 55,95 сек. Карина Краснова (тренер А.В. Кузнецов).

Золото в беге на 2000 м с препятствиями в упорнейшей борьбе добыл Владимир Индус — 5 мин. 44,10 сек. (тренер В.Н. Анисимов).

Еще одна воспитанница Валерия Анисимова Анастасия Якоби выиграла финальный забег на 3000 метров — 9 мин. 36,07 сек.

Совсем юная Карина Кочеткова (тренер И.А. Елистратова) преподнесла сюрприз своим более именитым соперницам и победила в финале бега на 60 метров с барьерами с отличным результатом — 8,74 сек.

Серебряные медали завоевали :

  • Александр Ефимов — бег 60 м (6,86 сек.),
  • Леонид Долматов — толкание ядра (15 м 28 см),
  • Юлия Якунина — прыжки в длину (5 м 20 см),
  • команда юношей в эстафете 4×200м — Леонид Жуков, Михаил Шахнюк, Даниил Брыковский, Яков Никулин,
  • команда юниоров до 23 лет в эстафете 4×200м — Владислав Шемулинкин, Дмитрий Банников, Константин Миллер, Артём Рожнов.

Бронзовые медали:

  • Даниил Брыковский (среди юношей) — 400 м (51,54 сек.),
  • Артём Рожнов — 60 м (6,96 сек.),
  • Анастасия Якоби — 1500 м (4 мин. 25,04 сек.),
  • Андрей Крамской — 60 м с барьерами (8,51 сек.),
  • Владислав Шемулинкин — 400 м (48,61 сек.),
  • команда девушек в эстафете 4×200 м — Анастасия Макарова, Полина Зяблова, Анастасия Смирнова, Карина Кочеткова,
  • команда юниоров в эстафете 4×200 м — Иван Костриков, Илья Кучеров, Артём Голубков, Степан Азаров.

Всего на счету сборной Тульской области 16 медалей. Это ровно в 2 раза больше, чем на аналогичных соревнованиях год назад.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, теперь наши ведущие легкоатлеты готовятся принять участие в первенствах России в своих возрастных категориях и в чемпионате страны, который пройдет в Москве в конце февраля.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:05 +2
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