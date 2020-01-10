В Тульской области следователи начали проверку по факту травмирования ребенка от петарды
По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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Напомним, в Куркино во время новогодних праздников 11-летний мальчик получил серьезную травму кисти при использовании петард. По словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, ребенок прооперирован врачами Ваныкинской больницы, ногтевая фаланга одного пальца ампутирована.
– В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.