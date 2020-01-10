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В Тульской области следователи начали проверку по факту травмирования ребенка от петарды
Фото из архива Myslo.

В Тульской области следователи начали проверку по факту травмирования ребенка от петарды

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следственные органы СК России по Тульской области начали доследственную проверку по факту травмирования ребенка в результате взрыва петарды.

Напомним, в Куркино во время новогодних праздников 11-летний мальчик получил серьезную травму кисти при использовании петард. По словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, ребенок прооперирован врачами Ваныкинской больницы, ногтевая фаланга одного пальца ампутирована.

Врачи провели несколько операций на кисти, старались сохранить кисть и ее функции. Сейчас состояние мальчика стабильное, средней тяжести. Пока давать какие-либо прогнозы о восстановлении функций кисти рано, но динамика хорошая.

– В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 +2
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