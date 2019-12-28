В центре Тулы из-за полицейских мероприятий ограничат движение и парковку

В понедельник, 30 декабря, в Туле состоятся мероприятия с участием сотрудников служб и подразделений полицейского гарнизона УМВД России по Тульской области.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 0.00 до 12.00, а также ограничено движение всех видов транспорта с 7.00 до 12.00 по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до проспекта Ленина.