В Щекинском районе в ДТП пострадали три человека

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 27 декабря в селе Карамышево произошло серьезное ДТП. На ул. Магистральной столкнулись ВАЗ-2110 и Mitsubishi Eclipse Cross.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По имеющейся на настоящее время информации, в результате автоаварии пострадали три человека.

Предполагается, что отечественная легковушка могла выехать на полосу встречного движения и тем самым спровоцировать ДТП. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.