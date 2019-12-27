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В Щекинском районе в ДТП пострадали три человека

В Щекинском районе в ДТП пострадали три человека

Автоавария произошла в селе Карамышево.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 27 декабря в селе Карамышево произошло серьезное ДТП. На ул. Магистральной столкнулись ВАЗ-2110 и Mitsubishi Eclipse Cross.
 
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По имеющейся на настоящее время информации, в результате автоаварии пострадали три человека.
 
Предполагается, что отечественная легковушка могла выехать на полосу встречного движения и тем самым спровоцировать ДТП. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:16 +1
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