Тулячка нашла в одном из дворов новогоднюю «алкоёлку»

Кадр из видео Татьяны Лыгиной

Тулячка Татьяна Лыгина опубликовала на своей странице в социальной сети короткое видео, снятое в одном из городских дворов.

Судя по всему, местные жители смирились с тем, что настоящая зима приходить к нам не спешит, и решили создать новогоднюю атмосферу своими руками.

Для этого они использовали пустые бутылки из-под алкоголя, которые развесили прямо на дереве. Автор видео назвала такие ёлочные игрушки «очень своеобразными».

А вы уже нарядили новогоднюю ёлку?