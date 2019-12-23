Кадр из видео Татьяны Лыгиной
Тулячка нашла в одном из дворов новогоднюю «алкоёлку»
Вместо игрушек авторы креативной композиции использовали пустые бутылки из-под спиртного.
Тулячка Татьяна Лыгина опубликовала на своей странице в социальной сети короткое видео, снятое в одном из городских дворов.
Судя по всему, местные жители смирились с тем, что настоящая зима приходить к нам не спешит, и решили создать новогоднюю атмосферу своими руками.
Для этого они использовали пустые бутылки из-под алкоголя, которые развесили прямо на дереве. Автор видео назвала такие ёлочные игрушки «очень своеобразными».
А вы уже нарядили новогоднюю ёлку?
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