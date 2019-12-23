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Тулячка нашла в одном из дворов новогоднюю «алкоёлку»
Кадр из видео Татьяны Лыгиной

Тулячка нашла в одном из дворов новогоднюю «алкоёлку»

Вместо игрушек авторы креативной композиции использовали пустые бутылки из-под спиртного.

Тулячка Татьяна Лыгина опубликовала на своей странице в социальной сети короткое видео, снятое в одном из городских дворов.

Судя по всему, местные жители смирились с тем, что настоящая зима приходить к нам не спешит, и решили создать новогоднюю атмосферу своими руками.

Для этого они использовали пустые бутылки из-под алкоголя, которые развесили прямо на дереве. Автор видео назвала такие ёлочные игрушки «очень своеобразными».

А вы уже нарядили новогоднюю ёлку?

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:04 +2
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