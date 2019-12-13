новости
новости
Регистрация
Убивший жительницу Алексина насильник получил 22 года колонии
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Убивший жительницу Алексина насильник получил 22 года колонии

По данным следствия, преступник надругался над потерпевшей с особой жестокостью, а также обокрал ее.

В Тульской области суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Он обвинялся в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, изнасиловании с особой жестокостью, насильственных действиях с особой жестокостью и краже.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено в конце июля прошлого года. На одной из улиц в Алексине преступник встретил трех девушек, которым предложил выпить, но получил отказ.
 
«Позднее, встретив одну из девушек, на почве неприязненных отношений, осужденный совершил изнасилование и убийство девушки, а также украл ее сумку с личными вещами и мобильным телефоном», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Приговором Тульского областного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в колонии особого режима.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:51 +3
Другие статьи по темам
Событие
изнасилованиекриминалприговор
Место
ТулаТульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области увеличены пособия на детей и материнский капитал
В Тульской области увеличены пособия на детей и материнский капитал
На что чаще всего в Туле жалуются пассажиры такси?
На что чаще всего в Туле жалуются пассажиры такси?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.