Убивший жительницу Алексина насильник получил 22 года колонии

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

По данным следствия, преступник надругался над потерпевшей с особой жестокостью, а также обокрал ее.

В Тульской области суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Он обвинялся в убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, изнасиловании с особой жестокостью, насильственных действиях с особой жестокостью и краже.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в конце июля прошлого года. На одной из улиц в Алексине преступник встретил трех девушек, которым предложил выпить, но получил отказ.

«Позднее, встретив одну из девушек, на почве неприязненных отношений, осужденный совершил изнасилование и убийство девушки, а также украл ее сумку с личными вещами и мобильным телефоном», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Приговором Тульского областного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.