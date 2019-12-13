На что чаще всего в Туле жалуются пассажиры такси?

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Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В Тульской области работает горячая линия по услугам такси и каршеринга. Региональное Управление Роспотребнадзора рассказало, по каким вопросам туляки обращались в ведомство.

В основном, люди жаловались на нарушение срока подачи такси, деятельность агрегаторов, оказывающих услуги вызова машины через интернет. Пассажиры также были недовольны грубостью водителей и неправомерным взиманием платы за проезд.

Роспотребнадзор напоминает номер телефона горячей линии по услугам такси и каршеринга — 8 (4872)55−55−50.

Кроме того, граждане круглосуточно могут воспользоваться бесплатным телефоном Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43.