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В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадали два человека
Фото: vk.com/overhearnmsk

В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадали два человека

Один пострадавший госпитализирован.

Вечером 11 декабря на пересечении улиц Солнечной и Комсомольской в Туле произошло ДТП с участием маршрутки ГАЗель и легкового автомобиля Chevrolet Aveo.
 
 
По имеющейся на настоящий момент информации, в результате ДТП пострадали два человека. Один из них госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
 
Виновника автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:21 0
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