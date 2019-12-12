Фото: vk.com/overhearnmsk
В ДТП с маршруткой в Новомосковске пострадали два человека
Один пострадавший госпитализирован.
Вечером 11 декабря на пересечении улиц Солнечной и Комсомольской в Туле произошло ДТП с участием маршрутки ГАЗель и легкового автомобиля Chevrolet Aveo.
По имеющейся на настоящий момент информации, в результате ДТП пострадали два человека. Один из них госпитализирован, второй после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Виновника автоаварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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