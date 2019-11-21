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Тулячка завоевала медали на этапе Кубка России по конькобежному спорту
Фото предоставлено Федерацией конькобежного спорта Тульской области.

Тулячка завоевала медали на этапе Кубка России по конькобежному спорту

Поздравляем нашу спортсменку!

Представительница Тульской области Кристина Грумандь завоевала серебряную и бронзовую медали на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту в Санкт-Петербурге.

Наша спортсменка показала второй результат в забеге на 1500 метров (2.06,79 с) и стала третьей на дистанции 3000 метров (4.31,88 с). Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 +2
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