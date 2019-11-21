Тулячка завоевала медали на этапе Кубка России по конькобежному спорту

Фото предоставлено Федерацией конькобежного спорта Тульской области.

Представительница Тульской области Кристина Грумандь завоевала серебряную и бронзовую медали на втором этапе Кубка России по конькобежному спорту в Санкт-Петербурге.

Наша спортсменка показала второй результат в забеге на 1500 метров (2.06,79 с) и стала третьей на дистанции 3000 метров (4.31,88 с). Об этом сообщает Федерация конькобежного спорта Тульской области.