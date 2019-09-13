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Впервые в Туле пройдет хоккейный турнир «Кубок открытия СХЛ»
Фото из архива Myslo.

Впервые в Туле пройдет хоккейный турнир «Кубок открытия СХЛ»

Приходите на хоккейные матчи!

Впервые в Туле пройдет крупный хоккейный турнир «Кубок открытия СХЛ». В соревнованиях примут участие четыре сборные команды: «Запад», «Центр», «Урал» и «Сибирь». В их составе — хоккеисты не старше 23 лет из 39 студенческих команд, принимающих участие в чемпионате и первенстве СХЛ.

Соревнования пройдут в ледовой арене «Тропик» (ул. Демьянова, 26-б). Вход на матчи свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:42 +1
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