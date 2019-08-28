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Туляки поздравили губернатора региона с днем рождения
8 сентября 2018 г. Открытие новой тульской набережной. Она обрела историческое название – Казанская. Это место уже стало одним из самых любимых у туляков и гостей города. Проект дал импульс развитию всего исторического центра Тулы. Фото из архива Myslo.

Туляки поздравили губернатора региона с днем рождения

28 августа губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполняется 47 лет.

Три с половиной года он руководит регионом. За этот период воплощено в жизнь много важных проектов и добрых дел.Теплые и сердечные пожелания Алексею Геннадьевичу передают жители Тульской области, а портал Myslo присоединяется к поздравлениям.

Президент России Владимир Путин назначил Героя России Алексея Дюмина врио губернатора Тульской области 2 февраля 2016 года. 18 сентября того же года в Тульской области впервые за 15 лет прошли прямые выборы губернатора, на которых Алексей Дюмин набрал 84,19 % голосов. Как сказал однажды сам губернатор, «у туляков сложный характер, они долго присматриваются к чужаку. Но когда видят, что ты делаешь то, что обещаешь, что ты реализуешь то, что намечаешь, они понимают – ты свой парень. И принимают тебя».

Туляки действительно поняли и приняли Алексея Геннадьевича, считают его своим губернатором. И день рождения – отличный повод сказать главе региона СПАСИБО за хорошую работу: за набережную и исторический центр, за новые ледовые арены и фельдшер­ские пункты, за новые школы и дет­ские сады, за восстановленные стадионы и славную футбольную команду. Спасибо за бережное отношение к людям старшего возраста и внимание к молодым, за глубокое погружение в проблемы региона и системное, по-военному четкое их решение, будь то сфера ЖКХ, здравоохранение или демографическая политика.   

Поздравления

Владимир Афонский,
депутат Государственной Думы ФС РФ

 - С первого дня прихода в Тульскую область Алексей Геннадьевич решает сложные, копившиеся порой десятилетиями вопросы. В области создан благоприятный инвестиционный климат, реализуются проекты, которые становятся стимулом для развития промышленности и сельского хозяйства, качественного улучшения жизни граждан в тульских городах и сёлах.

Особо отмечу реализацию в регионе приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и строительство мостов. В этом году по проекту БКАД на реконструкцию автодорог регионального и межмуниципального значения направлено более 2,3 млрд рублей. При подведении промежуточных итогов проекта Тульская область названа одним из наиболее успешных в реализации проекта регионов.

Шесть новых автодорожных мостов откроются для движения транспорта к концу сентября текущего года в Веневском, Куркинском, Кимовском и Плавском районах области. Активно ведутся работы по строительству второй очереди моста через реку Упу на Восточном обводе. Определены сроки начала строительства еще одного долгожданного моста, который свяжет Зареченский и Привокзальный районы.

Проводимая по поручению и под личным контролем Алексея Геннадьевича работа по реализации намеченных планов и программ, несомненно, принесёт свои плоды. Новые мосты и качественные дороги создадут более комфортную для граждан жизнь в Тульской области, обеспечат надежную связь между десятками населенных пунктов, дадут новый импульс развитию сельского хозяйства и промышленности, позволят создать новые рабочие места и обеспечат благоприятные условия для инвесторов.


Илья Курилов,
генеральный директор
ПАО «Тульский оружейный завод»

  - Уважаемый Алексей Геннадьевич! От всего коллектива ПАО «Тульский оружейный завод» и от себя лично поздравляю Вас с днём рождения!

Ваша работоспособность и целеустремленность вызывают большое уважение. Оружейники ценят региональную поддержку в таком ответственном деле, как выполнение предприятием государственного оборонного заказа, в модернизации имеющихся и открытии новых производств.

Мы рады отметить, что всегда ощущаем Ваше понимание и внимание к производственным и социальным вопросам, которые помогают ТОЗу развиваться и двигаться вперёд.

Последние несколько лет в Тульской области ведется большая работа по социально-экономическому развитию региона, повышается качество жизни жителей. Одним из направлений работы является создание комфортной городской среды.

Благодаря Вашей поддержке в регионе создаются и развиваются современные культурные пространства, индустриальные кластеры.
Уверены, что выбранный Вами вектор развития приведет регион к новым вершинам и достижениям.

Со своей стороны надеемся на продолжение успешного плодотворного сотрудничества. Совместными усилиями мы сможем сделать Тульскую область еще более сильной и процветающей.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, осуществления Ваших самых смелых замыслов и проектов на благо тульского края и нашего Отечества!

 


5 июня 2019 г. в Кремле Алексей Дюмин презентовал инвестпроект по строительству автозавода Haval Президенту РФ Владимиру Путину и руководителю Китая Си Цзиньпину.
 

Борис Сокол,
президент химической компании «Щекиноазот»

 - Вся жизнь Алексея Дюмина посвящена Родине. Герой России, государственник, мудрый руководитель и чуткий наставник, прекрасный организатор и незаурядный человек, Алексей Дюмин по праву снискал заслуженное уважение туляков. За срок его руководства регионом произошли многие добрые перемены – построены Суворовское училище и парк «Патриот», воссоздана тульская набережная и восстановлен исторический центр. Есть прорывные проекты в производственной сфере, туристической, научной, культурной, спортивной сферах.

Мы в компании «Щекиноазот» очень ценим внимание Алексея Геннадьевича к вопросам  деятельности химического комплекса, который сегодня набирает обороты и становится одним из драйверов экономического развития в регионе. Его помощь, использование в работе механизмов государственной и региональной поддержки производителей позволяют нам успешно реализовывать Программу стратегического развития, строить и открывать новые высокотехнологичные производства. Алексей Дюмин содействует укреплению деловых связей субъектов экономики, выстраиванию бизнес-диалога, в том числе международного уровня. Мы это ценим и глубоко почитаем его за компетентность, вдумчивость, взвешенность решений и подходов, дальновидность и беспристрастность.

Впереди у Алексея Геннадьевича много планов и ответственных задач. От имени всего коллектива химиков «Щекиноазота» искренне благодарю губернатора за открытость, внимательность, эффективное взаимодействие с промышленниками и умение успешно реализовывать все заявленные и задуманные проекты и программы. Желаю Алексею Геннадьевичу крепкого здоровья, огромного счастья, оптимизма и силы духа. Пусть задуманные им программы социально-экономического развития региона будут реализованы в полном объеме!


Рафик Папян,
глава компании «Инд-Гарник»

 - В Тульской области проживают люди различных национальностей, приверженцы разных религиозных взглядов. И умение найти путь к их сердцам дорогого стоит. У Алексея Дюмина очень серьезный подход к поддержанию в регионе теплой и дружественной атмосферы в межнациональных связях. На мой взгляд, главная задача губернатора – создать условия для развития, и прежде всего бизнеса как локомотива всей экономики. Под руководством губернатора создана система сопровождения инвестора от решения до воплощения проекта. Низкий ему поклон за это. Тула реально стала еще и туристически привлекательной. И это тоже заслуга команды Дюмина. Желаю Алексею Геннадьевичу успехов, достижения всех поставленных целей и задач и, конечно, здоровья!

 

8 мая 2019 г. в Туле состоялось торжественное открытие парка «Патриот – Тула». Помощь в создании парка и формировании экспозиции оказало Минобороны РФ.

Александр Велигодский,
генеральный директор СК ООО «Ин-Групп»

 - Темпы развития строительной отрасли – качественный показатель стабильности любого региона. В Тульской области созданы со стороны правительства все условия для стабильного развития строительной отрасли и налажен конструктивный диалог между застройщиками. И в этом большая заслуга губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который планомерно исполняет поручения Президента страны об обеспечении граждан комфортным жильем. Нельзя не отметить заслуги губернатора и в других сферах жизни области: туризме, промышленности, аграрном секторе экономики и многих других. Для жителей это – новые рабочие места, достойная зарплата и уверенность в будущем. За это спасибо Алексею Геннадьевичу!

 

Михаил Полендаков, генеральный директор компании «ХайдельбергЦемент» в России, и Игорь Вайсс, директор филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в п. Новогуровский

-  Алексей Геннадьевич Дюмин по праву считается одним из самых авторитетных и уважаемых представителей губернаторского корпуса России. Ему, человеку волевому, удалось добиться больших успехов в развитии потенциала региона, завоевать уважение туляков. Под руководством Алексея Геннадьевича Тульская область добилась внушительных результатов в социально-экономическом развитии. Успех региона напрямую связан с его целеустремленностью, умением стратегически мыслить и зажигать своими идеями других людей, ставить и решать масштабные задачи. Высокий профессионализм Алексея Дюмина, активная жизненная позиция, знание проблем региона и искренняя любовь к тульской земле будут и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию региона. Желаем Алексею Геннадьевичу здоровья, сил, мудрости, личного счастья, чтобы рядом всегда были друзья, любящие родные и близкие.


16 июля 2019 г. Пешеходная улица Металлистов и музейный квартал, основа нового культурного кластера, представлены председателю правительства Дмитрию Медведеву.

Светлана Мужичкова,
старший вице-президент – управляющий банком ВТБ в Тульской области

 - Алексей Дюмин руководит Тульской областью уже более трех лет, и год от года масштабность проектов и темп преобразований в регионе стабильно растут. Благодаря системному подходу, настойчивости и отличным организаторским способностям Алексея Геннадьевича наш край становится локомотивом социально-экономических преобразований в Центральном федеральном округе.

Достаточно вспомнить основные достижения за прошедший год: открытие новой набережной в Туле и реновацию исторического ядра города, создание музейного квартала и начало возведения второй очереди Восточного обвода, строительство перинатального центра, развитие особой экономической зоны «Узловая» и запуск автозавода Haval, создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах региона и бережное благоустройство малых городов Тульской области.

Отмечу, что Алексей Дюмин лично вникает в проблемы региона и поддерживает позитивные начинания жителей. Благодаря его инициативе Тульская область уверенно находится в числе первых среди субъектов страны, участвующих во всех новейших федеральных программах и проектах – от цифровизации экономики до социальной поддержки старшего поколения.

Хочу пожелать Алексею Геннадьевичу успешной реализации всех планов, а также дальнейшего профессионального роста и личного благопо­лучия.


Владимир Гуреев,
генеральный директор «СПАР»

 - Когда у региона стабильно развивающаяся экономика, то и начинать новые проекты или расширять имеющееся производство всегда легко. В жизни все взаимосвязано: новые проекты – это дополнительные рабочие места, пополнение бюджета, а устойчивое благосостояние региона позволяет быстро решать социальные вопросы и повышать качество жизни в регионе.

Сейчас перед агропромышленным комплексом региона стоят амбициозные задачи по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции и увеличению экспортных поставок в рамках национального проекта. Без тесного сотрудничества руководства региона и сельхозпроизводителей эта задача сложно выполнима. Благодаря поддержке и вниманию со стороны губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе активно развивается производство местной продукции. Это очень приятно, когда в магазинах компании «СПАР» можно найти большой выбор продукции Тульского мясокомбината и других тульских производителей. Жители доверяют местной продукции поскольку уверены в ее качестве, она всегда пользуется неизменным спросом.

Компания «СПАР» поздравляет Алексея Геннадьевича с днем рождения и желает ему здоровья, успехов и благополучия!

 


Тульская футбольная команда «Арсенал» вернулась в Премьер-лигу. И впервые в своей истории сыграла в еврокубковом турнире. Тульские болельщики счастливы!

 

Олег Мастрюков,
генеральный директор автомобильного
холдинга «КорсГрупп»

 - Самое главное событие губернаторства Алексея Геннадьевича Дюмина – открытие новой набережной и музейного квартала. Конечно, появилось много других важных и нужных социальных объектов в Тульской области. Но именно набережная перевернула мировоззрение туляков и образ города.
В управлении регионом важно не только поставить задачи, но и системно, четко контролировать их исполнение. Именно такой подход к делу отличает Алексея Геннадьевича. И прежде всего это относится к сфере дорожного строительства и транспорта. Нормальные дороги – это один из маркеров качественной жизни. На ремонт дорог выделяют огромные средства. Идет плановое обновление дорожно-строительной отрасли, поступает новая техника, построены новые асфальтовые заводы. Отмечу самый громкий и долгожданный для всех туляков проект – строительство второй очереди Восточного обвода Тулы.

Команда нашего губернатора создала в регионе благоприятные условия для инвесторов. Как результат – расширяется ОЭЗ «Узловая», там запущен с нуля автомобильный завод. Это современное высокотехнологичное производство, новые рабочие места и новый виток развития экономики.

От всех сотрудников нашей компании желаю Алексею Дюмину не останавливаться на достигнутом, а мы, туляки, ему в этом всегда поможем!


Алексей Канатчиков,
директор ООО «Стройкомплект»

 - Несколько лет назад никто не мог себе представить, что в Туле может появиться такое шикарное место для прогулок с детьми, встреч с друзьями и проведения городских мероприятий, как Казанская набережная. Она вдохнула новую жизнь в исторический центр города, став главным местом отдыха туляков. Инициатором создания набережной стал губернатор Алексей Дюмин, на старте проекта задача стояла очень амбициозная, а сроки на ее выполнение минимальные. Сейчас прошел год с момента открытия, и можно с уверенностью говорить, что абсолютно все туляки благодарны Алексею Геннадьевичу за это чудесное место в городе. В целом вся Тула активно преображается: приводятся в порядок ливневки, ремонтируются и строятся новые дороги и мосты, благоустраиваются дворы. Большое внимание губернатор уделяет и развитию спорта. При его поддержке были привлечены спонсоры для любимого туляками футбольного клуба «Арсенал», развивается волейбольная «Тулица» и баскетбольный «Арсенал», возводятся новые спортивные объекты по всему региону.
Желаю Алексею Геннадьевичу достижения новых целей, неиссякаемой энергии и семейного счастья!


Николай Афанасьев,
генеральный директор строительной компании «Внешстрой»

 -  Три с половиной года, что руководит регионом Алексей Геннадьевич Дюмин, сильно изменили облик и Тулы, и населенных пунктов по всей области. Губернатор системно подходит к решению задачи, которую поставил Президент России Владимир Путин, – обеспечить людей комфортным жильем. В Тульской области ежегодно сдается более полумиллиона квадратных метров жилья. По этому показателю наш регион занимает 10-е месте в ЦФО по итогам 2018 года. В этих цифрах есть частичка труда компании «Внешстрой» – ежегодно мы возводим до 40 тысяч квадратных метров жилья и социальных объектов.
Особо отмечу проблему, которую до Дюмина никто не решал, – обновление городской инфраструктуры. Уйти от латания дыр и начать комплексную модернизацию объектов ЖКХ – такую задачу по-военному четко поставил губернатор ровно год назад. Разработана 3-летняя программа замены водопроводных сетей. И уже в этом году будут реконструированы 10 км водоводов в Туле, построены станции обезжелезивания, начата реконструкция очистных.

От имени коллектива компании «Внешстрой» желаю Алексею Геннадьевичу успехов, здоровья и счастья!

 


18 мая 2019 года – старт празднования 100-летия художественного музея. В нем свыше 23 тысяч произведений искусства, в том числе шедевры великих мастеров Европы.
 

Евгений Дронов,
генеральный директор АО АК «Туламашзавод»,
Герой Труда РФ

 - Деятельность Алексея Геннадьевича Дюмина является образцом беззаветного и самоотверженного служения Отечеству. Лучшее тому подтверждение – его награды. Пройдя надежную и суровую школу жизни, он с честью выполняет возложенные на него обязанности. Под руководством Алексея Геннадьевича Тульская область приобрела мощный импульс к фактическому и стратегическому развитию во всех без исключения сферах.

Жители видят положительные перемены, которые происходят в области: строительство спортивных стадионов, детских садов, благоустройство скверов. Гордостью для всех туляков являются Суворовское училище и замечательная набережная, которая стала для горожан любимым местом отдыха.

Активная жизненная позиция Алексея Геннадьевича, умелая организация работы администрации Тульской области помогают в решении актуальных проблем нашего региона. Под его руководством эффективно реализуются как социально-экономический, так и военно-промышленный потенциал области, что вселяет уверенность в стабильной государственной поддержке оборонной промышленности. 

Хочется пожелать Алексею Геннадьевичу крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в служении тульскому краю и тулякам, которые верят в него, доверяют ему и во всем поддерживают!


Ирина Кузнецова,
директор Тульского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ)

 - Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин оказывает огромную поддержку системе образования области, его команда проводит целенаправленную работу по подготовке и переподготовке кадров. С 2018 года по инициативе Алексея Геннадьевича Тульская область стала одним из семи субъектов РФ, где в пилотном режиме реализуется проект «Кадры будущего для регионов». Кстати, сам Алексей Дюмин – наставник в федеральном проекте «Лидеры России».

В Тульской области при поддержке губернатора реализуется много молодежных проектов, в которых активно участвуют студенты нашего вуза. Это городские и региональные мероприятия: круглые столы, конференции, акции, слеты, флешмобы. Например, традиционно наши студенты принимают участие в городском параде студенчества, областной школе «Активация». Молодежные форумы «Окна роста», «Молодежь – будущее России», патриотический форум «Любите Россию», региональный форум национальной лиги студенческих клубов «Молодежное самоуправление» – мероприятия, где ребята могут попробовать реализовать себя в различных сферах, показать свои знания и таланты, перенять опыт других.

Особо подчеркну, что губернатор всегда оказывает поддержку молодым людям, которые ярко проявляют свои таланты или душевные качества.
Год назад в Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей. За ними, молодыми талантами, – будущее России. Их поддержка – задача, которую поставил Президент, а команда Алексея Геннадьевича Дюмина ее системно решает.

Студента колледжа Станислава Теплинского, который проявил мужество на пожаре – спас пожилую соседку из горящего дома, губернатор наградил знаком «Горячее сердце» и из своих средств оплатил его обучение в колледже.

С приходом Алексея Дюмина в регион изменилось многое. Тульская область стала привлекательной для туристов, у нас появилось много знаковых мест, а сколько интересных событий и фестивалей проходит! Главное теперь – не останавливаться на достигнутом.

От себя лично и от коллектива нашего института желаю Алексею Геннадьевичу крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений, тепла и поддержки близких людей.

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