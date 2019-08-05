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В Туле названы лидеры по нарушениям среди управляющих компаний

В Туле названы лидеры по нарушениям среди управляющих компаний

5 августа на еженедельном городском оперативном совещании обсудили работу управляющих компаний Тулы. В частности, обсуждали нарушителей Правил благоустройства.

Наибольшее количество нарушений у двух управляющих компаний УК «Тулжилхоз» (директор Дмитрий Голомысов), УК «ТРИС» (директор Денис Агулов).

На минувшей неделе инспекторы управления по административно-техническому надзору проверяли работу коммунальщиков по уборке мусора на придомовых территориях, асфальтированию, удалению граффити.

Больше всего нареканий было в адрес УК «ТРИС» и УК «Тулжилхоз». Так, по отношению к УК «Тулжилхоз» составлены три протокола за ненадлежащее содержание территорий многоквартирных домов по наличию граффити, по трем адресам зафиксированы случаи нарушения уборки мусора вокруг контейнерных площадок в поселке Косая Гора. На управляющую компанию наложены штрафы как на юридическое лицо (от 100 до 300 тысяч рублей).

Специалисты УАТН ежедневно проводят рейды по обследованию придомовых территорий МКД. Всего за период с 29 июля по 2 августа было обследовано 421 территория, выявлено 31 нарушение в части неисполнения Правил благоустройства.

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