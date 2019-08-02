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За полгода сотрудники прокуратуры помогли тулякам получить 48 млн рублей
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

За полгода сотрудники прокуратуры помогли тулякам получить 48 млн рублей

На такую сумму в регионе сократилась задолженность по зарплате благодаря мерам прокурорского реагирования.

В Туле состоялось расширенное заседание коллегии областной прокуратуры. На нем были подведены итоги надзорной деятельности ведомости за первые шесть месяцев текущего года.

В мероприятии приняла участие заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства, начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина.

С основным докладом выступил прокурор области Роман Прасков. Он отметил, что в рамках надзора за исполнением федерального законодательства выявлено 35870 нарушений, внесено свыше 6000 представлений. К административной ответственности привлечено 1555 лиц, по материалам проверок возбуждено 108 уголовных дел. В результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате в размере 48 млн рублей.

В области на 3,2% снизилось число зарегистрированных преступлений. Общая раскрываемость в первом полугодии превысила 63%.

В регионе уменьшилось число краж, мошенничеств и эпизодов фальшивомонетничества, удалось добиться снижения уровня уличной, рецидивной и подростковой преступности. Однако противодействие организованным формам преступности, наркопреступности, преступлениям в сферах экономики и ЖКХ было признано недостаточным.

На постоянном контроле прокуратуры находится соблюдение законодательства в сфере долевого строительства. После прокурорского вмешательства завершено строительство ряда проблемных объектов. Совместно с органами государственной власти и местного самоуправления обеспечено предоставление детям-сиротам 290 отдельных благоустроенных квартир, половина из них была выдана по искам прокуроров.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:30 +1
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