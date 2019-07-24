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В Узловой двое сотрудников МЧС в выходной спасли на пожаре мужчину
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловой двое сотрудников МЧС в выходной спасли на пожаре мужчину

Руководство узнало об этом после того, как жена спасенного написала благодарность.

13 июля в Узловой Тульской области в доме загорелась квартира, в которой находился инвалид. Мужчина не может передвигаться без посторонней помощи, но ему повезло, что в момент происшествия неподалеку от дома проходили два сотрудника МЧС.
 
«Увидев дым, выходящий из окна квартиры, Дмитрий Твиров и Даниил Плавский поспешили на помощь. Забежав в подъезд, они встретили хозяйку горевшей квартиры и с ее слов узнали, что в помещении остался ее муж-инвалид. Огнеборцы зашли в квартиру и на кухне обнаружили мужчину, которого вынесли на улицу», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
О поступке сотрудников руководство регионального МЧС ведомства узнало позже – из письма жены спасенного. В своем обращении узловчанка попросила поблагодарить заместителя начальника 7-го отряда федеральной противопожарной службы майора внутренней службы Дмитрия Твирова и инженера этого же подразделения, старшего лейтенанта внутренней службы Даниила Плавского за спасение мужа. 
 
 

 

Из докладной записки заместителя начальника службы пожаротушения 7ОФПС:
 
13.07.2019 в 19.27 на пульт ЦППС Узловского пожарно-сапсательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу г. Узловая, ул. Беклемищева, 25. В соответствии с расписанием выезда на место пожара были отправлены отделения ПСЧ-30 и ПСЧ-67.
 
В 19.29 на момент прибытия из окна квартиры шел дым. На месте пожара находились заместитель начальника 7-го отряда федеральной противопожарной службы майор внутренней службы Дмитрий Твиров и инженер 7-го отряда федеральной противопожарной службы старший лейтенант внутренней службы Даниил Плавский. 
 

До прибытия пожарных подразделений указанными сотрудниками из горящей квартиры был эвакуирован пострадавший. Со слов Д. В. Твирова удалось уточнить место и площадь пожара. В дальнейшем звеном ГДЗС был подан ствол РСК-50 на тушение пожара, площадь пожара составила 2 кв. м.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:36 +4
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