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В Туле проскочившие на красный свет машины едва не устроили ДТП: видео
Кадр из видео.

В Туле проскочившие на красный свет машины едва не устроили ДТП: видео

Инцидент случился на пересечении улиц Кирова и Замочной.

Туляк прислал в редакцию Myslo видео, на котором запечатлены сразу два нарушения ПДД. Инцидент случился в конце июня на пересечении улиц Кирова и Замочной.

На кадрах видно, как два автомобиля проскочили по улице Кирова на красный сигнал светофора и едва не столкнулись с выехавшим с улицы Замочной транспортным средством. К счастью, водитель успел вовремя среагировать.


Видео Романа Руднева.
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