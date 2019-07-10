Кадр из видео.
В Туле проскочившие на красный свет машины едва не устроили ДТП: видео
Инцидент случился на пересечении улиц Кирова и Замочной.
Туляк прислал в редакцию Myslo видео, на котором запечатлены сразу два нарушения ПДД. Инцидент случился в конце июня на пересечении улиц Кирова и Замочной.
На кадрах видно, как два автомобиля проскочили по улице Кирова на красный сигнал светофора и едва не столкнулись с выехавшим с улицы Замочной транспортным средством. К счастью, водитель успел вовремя среагировать.
Видео Романа Руднева.
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