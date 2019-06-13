Девушка умерла после визита к стоматологу: в Тульской области врача отдают под суд

Вину в совершении инкриминируемого преступления стоматолог Наталья В. не признала.

В прокуратуре Тульской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу стоматолога Плавской районной больницы, 45-летней Натальи В. Ее обвиняют в ненадлежащем оказании медицинской помощи 18-летней Анастасии Сапроновой.

В ходе следствия установлено, что 8 августа 2018 года Анастасия пришла на прием к зубному врачу Наталье В. Девушке был поставлен диагноз – острый пульпит и назначено лечение под инфильтрационной анестезией с применением препарата «Артифрин форте», вследствие введения которого у Анастасии развился анафилактический шок.

По словам матери девочки, медики не сразу поняли, что произошло, и пытались привести Настю в чувство нашатырем. Позвали коллег из скорой: станция находится на территории больницы. Те быстро определили, что у девушки анафилактический шок, вызванный препаратом для обезболивания. Сделанный укол адреналина не помог: по словам Натальи, к тому времени прошло полчаса.

По мнению следствия, в результате преступной небрежности врача 18-летняя Анастасия С. 9 августа скончалась. Подробнее об этом случае Myslo писал здесь.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении инкриминируемого преступления Наталья В. не признала.

Уголовное дело направлено в Плавский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.