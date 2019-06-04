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Дерзкий разбой на заправке: напавшие на туляка мужчины задержаны в Москве

Дерзкий разбой на заправке: напавшие на туляка мужчины задержаны в Москве

Они надели тульскому водителю пакет на голову и отобрали его автомобиль.

Двое подозреваемых в нападении на водителя задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

– Днем 2 июня на ул. Петра Алексеева в Москве сотрудники уголовного розыска задержали двоих неработающих мужчин 1987 и 1993 годов рождения, которые утром того же дня в поселке Газопровод под угрозой похожего на пистолет предмета открыто завладели автомобилем ВАЗ-21130 с находившимися в нем набором парикмахерских инструментов, мобильным телефоном и планшетом. Ущерб от их действий составил более 166 тыс. руб, — цитирует Агентство «Москва» слова источника в пресс-службе ведомства.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, с мужчинами проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что 2 июня в службу 02 с заявлением о нападении обратился житель Тульской области, работающий водителем. Заявитель сообщил, что он находился на АЗС на 41-м км МКАД. К нему подошли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, надели ему на голову полиэтиленовый пакет, завладели машиной и скрылись на ней.

 

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