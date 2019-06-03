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В Москве туляку надели на голову пакет и отобрали автомобиль
Фото pbs.twimg.com

В Москве туляку надели на голову пакет и отобрали автомобиль

Злоумышленников было двое и они угрожали своей жертве похожим на пистолет предметом.

В московскую полицию с заявлением обратился мужчина из Тульской области, который работает водителем. По его словам, на автозаправке на 41-м километре МКАД двое неизвестных надели ему на голову полиэтиленовый пакет и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали машину.
 

По информации Агентства городских новостей «Москва», сейчас в столичной полиции выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:28 +4
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