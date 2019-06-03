В Москве туляку надели на голову пакет и отобрали автомобиль

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Злоумышленников было двое и они угрожали своей жертве похожим на пистолет предметом.

В московскую полицию с заявлением обратился мужчина из Тульской области, который работает водителем. По его словам, на автозаправке на 41-м километре МКАД двое неизвестных надели ему на голову полиэтиленовый пакет и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрали машину.

По информации Агентства городских новостей «Москва», сейчас в столичной полиции выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.