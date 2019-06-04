В Тульской области начался масштабный фестиваль экстрима «Мастера стилей»

Фото предоставлены пресс-службой молодежной организации «Экспресс-Арт».

Первый тур прошел в минувшую субботу в Киреевске.

В рамках фестиваля были организованы площадки по направлениям уличного спорта и искусства, которые собрали более 300 зрителей и более 100 участников.

Участники спортивных соревнований и конкурсов поощрялись специальными призами с фирменной символикой проекта.

В этом году фестиваль немного расширил свою географию. Впервые он пройдет в десяти городах Тульской области и даже появится на одной из площадок «Дикой Мяты».

Цель тура заключается в том, чтобы привлечь внимание к современным видам молодежного спорта, искусства и спортивными уличными дисциплинами, построенным на принципах честного и открытого спортивного соперничества. Еще одной важной миссией фестиваля является популяризация здорового образа жизни.



Каждый этап представляет собой 2-3-часовой марафон молодежной уличной культуры и спорта. Участники танцуют брейк и хип-хоп, показывают головокружительные трюки в паркуре, фриране, на скейте, самокате или BMX, рисуют граффити, создают объекты стрит-арта и демонстрируют свои достижения в воркауте.

Всех гостей и участников ждут спортивные конкурсы и призы.



Следующий тур «Мастеров стилей» состоится уже через 8 дней в Ясногорске. Публикуем расписание на июнь:

12 июня — Ясногорск,

— Ясногорск, 15 июня — Новомосковск,

— Новомосковск, 28-30 июня — площадка на фестивале «Дикая Мята».

В Тулу фестиваль приедет 7 сентября — это будет завершением масштабного тура.



Полное расписание скоро появится в сообществе проекта ВКонтакте и на официальном сайте организации.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и министерства молодежной политики Тульской области.