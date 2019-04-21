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В Ефремове судебные приставы помогли строителям получить зарплату
Фото: r53.fssprus.ru

В Ефремове судебные приставы помогли строителям получить зарплату

Работодатель задолжал своим сотрудникам 190 тысяч рублей.

В Ефремовском районе судебные приставы помогли работникам организации вернуть задолженность по заработной плате – фирма, занимающаяся строительством и производством металлоконструкций, задолжала своим сотрудникам 190 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что на организацию зарегистрирован банковский счет, на котором находится сумма, достаточная для погашения задолженности. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление о взыскании денег. Зарплата была выплачена в полном объеме. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:16 +1
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