В Ефремове судебные приставы помогли строителям получить зарплату

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В Ефремовском районе судебные приставы помогли работникам организации вернуть задолженность по заработной плате – фирма, занимающаяся строительством и производством металлоконструкций, задолжала своим сотрудникам 190 тысяч рублей.

Судебные приставы выяснили, что на организацию зарегистрирован банковский счет, на котором находится сумма, достаточная для погашения задолженности. В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление о взыскании денег. Зарплата была выплачена в полном объеме.