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Экс-главврач новомосковского роддома пыталась обжаловать приговор суда

Экс-главврач новомосковского роддома пыталась обжаловать приговор суда

Ранее женщина была осуждена за хищение.

Бывший главврач МУЗ «Новомосковский родильный дом» 59-летняя Елена Козина пыталась обжаловать приговор суда. Напомним, 29 января 2019 года женщина была признана виновной в ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества).

Суд установил, что в период с 1 апреля 2009 года по 25 ноября 2010 года Козина, являясь главным врачом роддома, использовала свое служебное положение в личных корыстных целях. Она незаконно присвоила 29 760 рублей, перечисленные учреждению Фондом соцстрахования для оплаты труда врачей-специалистов, среднего и младшего медперсонала.

Суд назначил Козиной наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, сроком на 3 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, 15 апреля 2019 года приговор оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб Елены Козиной и ее защитника — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 0
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Тульская областьНовомосковск
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роддомглавврач роддомаприсвоение денег

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