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Туляк выступит на первенстве России по ММА

Туляк выступит на первенстве России по ММА

Соревнования пройдут в Псковской области.

Туляк Денис Цой готовится к участию в первенстве России среди юношей (16-17 лет) по ММА. Соревнования пройдут с 26 по 29 апреля в городе Великие Луки Псковской области. 

Как сообщает Тульская федерация смешанного боевого единоборства (ММА), спортсмены выйдут на ринг МУП «СОК Стрелец» 27 апреля. Взвешивание назначено на 8.00, предварительные поединки стартуют в 11.00, в полдень ожидается церемония торжественного открытия.

Отметим, что 7 апреля на первенстве ЦФО среди юношей Денис Цой завоевал серебряную награду.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:37 +6
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