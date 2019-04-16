Туляк выступит на первенстве России по ММА
Соревнования пройдут в Псковской области.
Туляк Денис Цой готовится к участию в первенстве России среди юношей (16-17 лет) по ММА. Соревнования пройдут с 26 по 29 апреля в городе Великие Луки Псковской области.
Как сообщает Тульская федерация смешанного боевого единоборства (ММА), спортсмены выйдут на ринг МУП «СОК Стрелец» 27 апреля. Взвешивание назначено на 8.00, предварительные поединки стартуют в 11.00, в полдень ожидается церемония торжественного открытия.
Отметим, что 7 апреля на первенстве ЦФО среди юношей Денис Цой завоевал серебряную награду.
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