В Туле на улице Вильямса орудуют автомобильные вандалы

Фото Сергея Старикова.

По словам местных жителей, набеги продолжаются уже несколько недель. Неизвестные повредили как минимум три автомобиля.

Как рассказали житель дома № 16 по улице Вильямса, сегодня утром, собираясь на работу, он в окно увидел, что его машина ВАЗ-2199 припаркована не так, как он ее оставил вечером. Кто-то откатил автомобиль на 3−4 метра назад.

Выйдя на улицу, мужчина увидел, что в машине разбито окно задней правой двери. «Орудие преступления» — кирпич — лежал на заднем сиденье. Кроме того, владелец авто обнаружил, что неизвестные раскурочили рулевую колонку и вырвали провода, пытаясь завести машину напрямую.

На переднем сиденье злоумышленники оставили зажигалку.

По словам владельца, за последние несколько недель это не первый поврежденный автомобиль в этом районе. В минувшее воскресенье кто-то раскурочил соседский «Хендэ».

На момент публикации новости на месте работает следственно-оперативная группа.