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Обвиненный в наркомании сотрудник тульского УФСИН добился отмены приговора
Фото Дмитрия Дзюбина.

Обвиненный в наркомании сотрудник тульского УФСИН добился отмены приговора

Для этого ему пришлось дойти до Верховного суда.

Проиграл в Туле три суда

Верховный суд 16 января оправдал жителя Тульской области Алексея Ермакова, которого обвиняли в употреблении наркотиков (административное правонарушение по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ).

В нашем регионе 28-летний молодой человек в 2018 году проиграл три суда: мировой, городской и областной. Все признавали его виновным, а наложение штрафа 5000 рублей за совершение административного правонарушения – законным.

Ермаков – бывший сотрудник ИК-6 УФСИН России по Тульской области (Новомосковск). Там он занимал должность начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными и имел звание лейтенанта внутренней службы. Решения суда дали руководству колонии основания для увольнения Алексея за «нарушение этических норм».

По мнению самого осужденного, вся эта ситуация связана с бывшим его местом работы. Он перевелся на работу в колонию №6 в декабре 2017 года, стал начальником отряда, но, по его словам, быстро сменил статус лучшего сотрудника на ярлык «белой вороны». Как поясняет сам Алексей,

задавал начальству много неудобных вопросов, следил, чтобы у заключенных не было запрещенных предметов и веществ. Мужчина считает, что именно за это его таким образом попытались «слить»,

поскольку непосредственно к его работе ни у кого претензий не было. Через несколько дней после увольнения Алексея должности лишился и куратор колонии Сергей Овчинников, который активно его поддерживал.

С чего всё началось

Сама же история с обвинением Ермакова началась внезапно и развивалась стремительно: вечером 20 января 2018 года Алексей возвращался домой из магазина, у подъезда его ждали полицейские и сотрудники регионального УФСИН.

К Ермакову подошли двое мужчин, схватили за руки, потащили к машине, сразу же отобрали мобильник и паспорт, начали обыскивать. Досмотр не дал результатов: запрещенных веществ у мужчины найти не удалось.

Но на этом история не закончилась. Ермакова повезли в полицию и стали требовать признаний в распространении наркотиков. Но Алексей по-прежнему всё отрицал. Тогда его повезли на медосвидетельствование на состояние опьянения в Тульский областной наркологический диспансер №1. Экспертиза обнаружила в моче Ермакова наркотические вещества.

Однако при сборе материала для исследования и оформлении документов, по словам Алексея, было допущено огромное количество нарушений.

Алексей смог собрать эти доказательства, пытался представить их судам разных уровней, но первые две инстанции не приняли их во внимание и признали Ермакова виновным. Подробнее о том, как проводился обыск, допрос и экспертиза (в том числе и видео) читайте здесь.

Что сказал Верховный суд

Верховный суд проверил обоснованность вынесенных тульскими инстанциями решений и установил следующее. Ермаков являлся сотрудником колонии и имел звание, а значит, согласно ст. 2.5 КоАП РФ он не попадает под действие ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ.

В данном случае проверка по фактам употребления наркотиков должна была проводиться исключительно служебная, а наказание, которое могло бы последовать, только дисциплинарное.

Об этом каждый раз судам напоминал адвокат Ермакова, но те не учитывали этот факт. В связи с этим Верховный суд постановил отменить решения всех трех предыдущих инстанций и прекратить производство дела об административном правонарушении в отношении Алексея Ермакова.

То есть, по сути, Верховный суд не оправдал Ермакова и не доказал, что наркотиков никаких не было. Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, Ермакова не должны были судить по этой статье вообще.

А были ли наркотики вообще?

– Выходит, что сотрудники МВД превысили свои полномочия, направив это дело в суд. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы прочитать статью 2.5 КоАП и понять, что я не субъект административного преследования, – говорит Алексей Ермаков. – К тому же у меня много вопросов по медицинскому освидетельствованию... Каким образом в анализах оказались наркотические вещества? У меня есть два взаимоисключающих акта: в их акте есть наркотики в моче, а в моем, сделанном в том же месте с разницей в 11 часов, никаких наркотиков нет. При этом обнаруженный якобы у меня наркотик ни при каких обстоятельствах не может выйти из организма за такое короткое время.

Что касается проведения экспертизы на употребление наркотиков, то молодой человек сейчас готовит заявление в суд о признании этой экспертизы недействительной – чтобы полностью снять с себя подозрения.

В планах Алексея также восстановиться на работе в колонии. Естественно, тоже через суд.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 15:45 +25
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Люди
Алексей Ермаков
Место
ТулаНовомосковск

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