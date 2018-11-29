Голодовка из-за невыплаты зарплаты в Туле: Следователи возбудили уголовное дело

27 ноября следственным отделом по Привокзальному району Тулы возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев в ООО «НКТ».

По поручению прокурора Тульской области Романа Праскова прокуратура региона провела проверку по фактам , изложенным в материале Myslo. Выяснилось, что один из руководителей предприятия умышленно – из корыстных побуждений не платил 33 сотрудникам за работу с июля 2018 года. Общий долг составил 743 621,41 рублей.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сегодня сообщили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Ход расследования уголовного дела, а также ситуация с выплатой заработной платы на предприятии находятся на контроле в прокуратуре района и области.