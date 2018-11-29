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Голодовка из-за невыплаты зарплаты в Туле: Следователи возбудили уголовное дело

Голодовка из-за невыплаты зарплаты в Туле: Следователи возбудили уголовное дело

27 ноября следственным отделом по Привокзальному району Тулы возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев в ООО «НКТ».

По поручению прокурора Тульской области Романа Праскова прокуратура региона провела проверку по фактам, изложенным в материале Myslo.
 
Выяснилось, что один из руководителей предприятия умышленно – из корыстных побуждений не платил 33 сотрудникам за работу с июля 2018 года. Общий долг составил 743 621,41 рублей.
 
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сегодня сообщили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Ход расследования уголовного дела, а также ситуация с выплатой заработной платы на предприятии находятся на контроле в прокуратуре района и области.
 
Ранее, 25 октября, в редакцию Myslo обратился туляк Вадим Лысиков, объявивший голодовку после того, как тульский работодатель не выплатил ему зарплату за два месяца работы в Республике Коми. Подробности истории читайте здесь.
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:30 +3
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