Голодовка из-за невыплаты зарплаты в Туле: Следователи возбудили уголовное дело
27 ноября следственным отделом по Привокзальному району Тулы возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев в ООО «НКТ».
По поручению прокурора Тульской области Романа Праскова прокуратура региона провела проверку по фактам, изложенным в материале Myslo.
Выяснилось, что один из руководителей предприятия умышленно – из корыстных побуждений не платил 33 сотрудникам за работу с июля 2018 года. Общий долг составил 743 621,41 рублей.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сегодня сообщили, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Ход расследования уголовного дела, а также ситуация с выплатой заработной платы на предприятии находятся на контроле в прокуратуре района и области.
Ранее, 25 октября, в редакцию Myslo обратился туляк Вадим Лысиков, объявивший голодовку после того, как тульский работодатель не выплатил ему зарплату за два месяца работы в Республике Коми. Подробности истории читайте здесь.
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