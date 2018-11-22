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Что тулякам нужно знать о «Черной пятнице»: советы Роспотребнадзора

Что тулякам нужно знать о «Черной пятнице»: советы Роспотребнадзора

Акции и скидки не освобождают продавца от необходимости предоставить всю информацию о товаре.

С 23 по 25 ноября во многих торговых сетях пройдёт традиционная «Чёрная пятница» – покупателей ждут солидные скидки. Что нужно иметь в виду, отправляясь на долгожданную распродажу?

В законе «О защите прав потребителей» указано: продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Это значит, что покупатель имеет право получить все сведения о товарах и условиях их продажи в рамках «скидочной» акции.

Часто условия приобретения потребителем какого-либо товара предусматривают предоставление скидок на последующие покупки. Подобные условия оформляются дисконтной картой. Они должны давать полное представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой пользоваться.

Покупателю также важно знать, что любой товар, приобретённый по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары.

В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Если в купленном со скидкой товаре обнаружен недостаток, потребитель имеет право требовать:

  • замены на товар этой же марки (модели),
  • замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены,
  • уменьшения покупной цены,
  • безвозмездного устранения недостатков купленного товара,
  • расторжения договор купли-продажи с возвратом денежных средств.

Получить детальную консультацию туляки могут по телефону горячей линии регионального Управления Роспотребнадзора: 55-55-50. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 0
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