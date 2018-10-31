Фото из архива Myslo.
На госуслугах туляки могут оплатить штрафы за парковку
Сервис доступен для оплаты штрафов за текущий год.
На портале госуслуг в личном кабинете в разделе «Парковки» туляки могут проверить и оплатить штрафы за нарушение правил платной парковки.
В региональном министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления сообщили, что пока сервис доступен для оплаты штрафов за 2018 год.
Информацию по оплате штрафов за 2017 год и по вопросам, связанным с работой платных парковок, жители региона могут получить в едином контактном центре по тел.
Другие статьи по темам
Место