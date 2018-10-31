На госуслугах туляки могут оплатить штрафы за парковку

Фото из архива Myslo.

Сервис доступен для оплаты штрафов за текущий год.

На портале госуслуг в личном кабинете в разделе «Парковки» туляки могут проверить и оплатить штрафы за нарушение правил платной парковки.

В региональном министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления сообщили, что пока сервис доступен для оплаты штрафов за 2018 год.