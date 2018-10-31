новости
новости
Регистрация
На госуслугах туляки могут оплатить штрафы за парковку
Фото из архива Myslo.

На госуслугах туляки могут оплатить штрафы за парковку

Сервис доступен для оплаты штрафов за текущий год.

На портале госуслуг в личном кабинете в разделе «Парковки» туляки могут проверить и оплатить штрафы за нарушение правил платной парковки.

В региональном министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления сообщили, что пока сервис доступен для оплаты штрафов за 2018 год.

Информацию по оплате штрафов за 2017 год и по вопросам, связанным с работой платных парковок, жители региона могут получить в едином контактном центре по тел. 8 (4872)44-04-94.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:49 +1
Другие статьи по темам
Событие
Оплата штрафовплатные парковкипортал госуслуг
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ученые считают, что в IT-образовании кроется секрет успеха и богатства
Ученые считают, что в IT-образовании кроется секрет успеха и богатства
В Туле на ул. Металлургов из-за ДТП на трамвайных путях встали трамваи
В Туле на ул. Металлургов из-за ДТП на трамвайных путях встали трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.