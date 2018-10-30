Тульская УК не заплатила за электроэнергию более 6 млн рублей: возбуждено уголовное дело

В прокуратуру обратилось АО «ТНС энерго Тула» с жалобой на действия управляющей компании ООО «Тульское УЖКХ». Ресурсники утверждали, что не УК не оплачивала счета за потребленную электроэнергию.

Прокуратура провела проверку в управляющей компании. Установлено , что в ноябре 2016 года ООО «Тульское УЖКХ» и АО «ТНС энерго Тула» заключили договор на снабжение электрической энергией.

Однако выяснилось, что с января 2017 года по июль 2018 года управляющая компания не оплачивала счета.

Таким образом АО «ТНС энерго Тула» причинен ущерб на сумму более 6,3 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области Myslo рассказали, что в отношении руководителей УК возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.