В Ленинской районной больнице хирург забыл зажим в животе пациента

Вчера, 27 сентября, в Ленинском районном суде было рассмотрено гражданское дело по иску Агапова к ГУЗ «Ленинская районная больница», министерству здравоохранения Тульской области о взыскании компенсации морального вреда в размере 1500000 рублей за причинение вреда здоровью.



Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение Ленинской РБ в связи с обострением заболевания. Там ему была проведена экстренная операция. На 11-й день после операции Агапова выписали из стационара на амбулаторное долечивание.

Примерно через неделю после выписки Агапов стал замечать ухудшение состояния здоровья и вновь обратился в Ленинскую больницу, где провел на стационарном лечении в хирургическом отделении 10 дней. Затем мужчину снова выписали домой под наблюдение участкового врача.

Поскольку состояние здоровья истца не улучшалось, он снова обратился в лечебное учреждение, где ему наконец назначили обследование. И обнаружили в брюшной полости мужчины инородный предмет. Оказалось, после операции врач забыл в брюшной полости пациента хирургический зажим.

Длительное нахождение постороннего предмета в брюшной полости повлекло причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, физические и нравственные страдания, связанные с повреждением здоровья.

Истец просил суд взыскать с ответчиков 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд удовлетворил требование истца, правда, частично: с ГУЗ «Ленинская РБ» в пользу Агапова Д.С. взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей.



Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

К слову, в Ленинской районной больнице это не первый случай. Почти десять лет назад хирурги забыли зажим в животе пострадавшего в ДТП Ильи Рязанцева. Myslo писал об этом здесь.

Инструмент длиной 26 см (!) мужчина носил в себе 2 года.