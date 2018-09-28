новости
новости
Регистрация
В Ленинской районной больнице хирург забыл зажим в животе пациента

В Ленинской районной больнице хирург забыл зажим в животе пациента

По решению суда пострадавшему мужчине больница выплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Вчера, 27 сентября, в Ленинском районном суде было рассмотрено гражданское дело по иску Агапова к ГУЗ «Ленинская районная больница», министерству здравоохранения Тульской области о взыскании компенсации морального вреда в размере 1500000 рублей за причинение вреда здоровью.

Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение Ленинской РБ в связи с обострением заболевания. Там ему была проведена экстренная операция. На 11-й день после операции Агапова выписали из стационара на амбулаторное долечивание.

Примерно через неделю после выписки Агапов стал замечать ухудшение состояния здоровья и вновь обратился в Ленинскую больницу, где провел на стационарном лечении в хирургическом отделении 10 дней. Затем мужчину снова выписали домой под наблюдение участкового врача.

Поскольку состояние здоровья истца не улучшалось, он снова обратился в лечебное учреждение, где ему наконец назначили обследование. И обнаружили в брюшной полости мужчины инородный предмет. Оказалось, после операции врач забыл в брюшной полости пациента хирургический зажим.

Длительное нахождение постороннего предмета в брюшной полости повлекло причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, физические и нравственные страдания, связанные с повреждением здоровья.

Истец просил суд взыскать с ответчиков 1 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд удовлетворил требование истца, правда, частично: с ГУЗ «Ленинская РБ» в пользу Агапова Д.С. взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 

К слову, в Ленинской районной больнице это не первый случай. Почти десять лет назад хирурги забыли зажим в животе пострадавшего в ДТП Ильи Рязанцева. Myslo писал об этом здесь.

Инструмент длиной 26 см (!) мужчина носил в себе 2 года.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:04 +10
Другие статьи по темам
Событие
забыли зажим при операциихирургиЛенинская больницаисксуд
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Улицу Николая Руднева в Туле отремонтируют к 1 октября
Улицу Николая Руднева в Туле отремонтируют к 1 октября
В Туле отметили Международный день пожилых людей
В Туле отметили Международный день пожилых людей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.