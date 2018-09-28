В Туле отметили Международный день пожилых людей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В торжественном мероприятии приняли участие более 600 человек из всех муниципальных образований области.

28 сентября в Городском концертном зале Тулы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. В нем приняли участие более 600 активистов общественных объединений, подопечных центров социального обслуживания, «серебряных» волонтеров, активных пожилых жителей региона.

Представителей старшего поколения поздравил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. Он зачитал приветственный адрес главы региона Алексея Дюмина. В частности, в нем говорится:

«День пожилых людей – замечательный повод сказать теплые слова всем представителям старшего поколения.

Вы своими руками строили дома, прокладывали дороги, развивали производства. На примере вашего трудолюбия и патриотизма выросло не одно поколение туляков.

Важно, что и сегодня вы сохраняете активную жизненную позицию, участвуете в общественной жизни региона, передаете молодежи свои знания и богатый опыт.

Мы всегда будем благодарны вам за мудрые советы, искреннюю заботу и упорный труд на благо Тульской области и всей России.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия! Пусть близкие каждый день дарят вам радость и душевное тепло».

Активистам общественных организаций и заслуженным работникам различных сфер деятельности Сергей Егоров вручил региональные награды.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

На сегодняшний день более 60 000 жителей Тульской области получают социальную поддержку. В этом году на эти цели направлено свыше 12 млрд рублей, практически половина этой суммы – региональные средства. Пенсионеры-льготники получают 26 видов различных выплат.

По инициативе главы Тульской области в домах участников Великой Отечественной войны и их вдов проводится ремонт. В список включены те, кто не обеспечен жильем в соответствии с федеральным законом «О ветеранах».

Также в этом году Тульская область вошла в число шести пилотных регионов по реализации проекта долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.