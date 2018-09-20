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В Туле на ул. Луначарского «Ауди» и машина реанимации врезались в столб
По предварительным данным, пострадали три человека.
20 сентября в Туле на улице Луначарского произошло серьезное ДТП: возле Центрального районного суда в столб врезались «Ауди» и машина реанимации.
По предварительным данным, машина реанимации ехала с включенными проблесковыми маячками с выездом на встречную полосу. Об этом корреспонденту Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
На данный момент известно о трех пострадавших. В легковушке пострадал водитель, в машине скорой — двое медиков.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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