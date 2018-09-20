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В Туле на ул. Луначарского «Ауди» и машина реанимации врезались в столб
Фото пользователя вольха.

В Туле на ул. Луначарского «Ауди» и машина реанимации врезались в столб

По предварительным данным, пострадали три человека.

20 сентября в Туле на улице Луначарского произошло серьезное ДТП: возле Центрального районного суда в столб врезались «Ауди» и машина реанимации.

По предварительным данным, машина реанимации ехала с включенными проблесковыми маячками с выездом на встречную полосу. Об этом корреспонденту Myslo рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

На данный момент известно о трех пострадавших. В легковушке пострадал водитель, в машине скорой — двое медиков.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:42 +5
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