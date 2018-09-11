Тульский экзотариум приглашает отметить Международную ночь летучих мышей

22 сентября с 18.00 до 22.00 Тульский экзотариум приглашает всех желающих совершить нестрашное путешествие в мир летучих мышей.

Мало какое животное обладает такой богатой мистической биографией, как летучая мышь. Из-за своеобразной внешности, необъяснимых до недавнего времени способностей и образа жизни в представлении человека она снискала для себя плохую славу. Это привело к уничтожению зверьков просто из-за предрассудков!

Экзотариум приглашает развеять суеверный страх, узнать, кто же такие летучие мыши. Невероятно, но у них и человека гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.

Этим вечером вы испытаете, каково это — не смотреть на мир глазами, а разными способами чувствовать его.

Сотрудники расскажут и о других ночных и летающих животных, с которыми удастся познакомиться поближе. Также каждый посетитель станет обладателем своей собственной «летучей мыши».

Участие в мероприятии по предварительной записи по тел. 47−53−92. Возрастное ограничение: 12+.

В ночь с 20 на 21 сентября отмечается один из самых удивительных природоохранных праздников — Международная ночь летучих мышей, призванная сохранить этих созданий в дикой природе. Считается, что после дня осеннего равноденствия летучие мыши начинают искать места для перезимовок, и в это время нуждаются в усиленной охране. В мире около 900 видов летучих мышей, то есть каждое 4 млекопитающее, многие из которых находятся на грани исчезновения.