Автохамы в Туле: по встречке, зато на «мерсе» и самый первый на светофоре!

Кадр из видео.

Туляк Алексей А. выложил в интернет видео торопыжки на «Мерседесе».

Судя по видео, дело было 23 августа в Туле на улице Демонстрации. Регистратор туляка показывал около 13.20.

На светофоре всех ожидающих своего зеленого по встречке внаглую объехал черный «Мерседес» с «интересным» номером А 080 МР 71.

Алексей прислал видео в редакцию с просьбой опубликовать и обратить на нарушителя внимание ГИБДД.