Кадр из видео.
Автохамы в Туле: по встречке, зато на «мерсе» и самый первый на светофоре!
Туляк Алексей А. выложил в интернет видео торопыжки на «Мерседесе».
Судя по видео, дело было 23 августа в Туле на улице Демонстрации. Регистратор туляка показывал около 13.20.
На светофоре всех ожидающих своего зеленого по встречке внаглую объехал черный «Мерседес» с «интересным» номером А 080 МР 71.
Алексей прислал видео в редакцию с просьбой опубликовать и обратить на нарушителя внимание ГИБДД.
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