новости
новости
Регистрация
Автохамы в Туле: по встречке, зато на «мерсе» и самый первый на светофоре!
Кадр из видео.

Автохамы в Туле: по встречке, зато на «мерсе» и самый первый на светофоре!

Туляк Алексей А. выложил в интернет видео торопыжки на «Мерседесе».

Судя по видео, дело было 23 августа в Туле на улице Демонстрации. Регистратор туляка показывал около 13.20.

На светофоре всех ожидающих своего зеленого по встречке внаглую объехал черный «Мерседес» с «интересным» номером А 080 МР 71.

Алексей прислал видео в редакцию с просьбой опубликовать и обратить на нарушителя внимание ГИБДД.

сегодня, в 14:18 +5
Другие статьи по темам
Событие
автохамнарушительпо встречкеА 080 МР 71
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле задержана интернет-мошенница
В Туле задержана интернет-мошенница
В Тульской области цистерна съехала в кювет и опрокинулась
В Тульской области цистерна съехала в кювет и опрокинулась
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.