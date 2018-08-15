Таинственная находка археологов в доме Крафта: найденное помещение законсервируют

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы Тульского историко-архитектурного музея.

В конце июля сотрудники Тульского историко-архитектурного музея начали благоустраивать внутренний двор в соответствии с планом застройки середины XIX века, найденным в архивах.

Одна из тульских достопримечательностей — дом Крафта на проспекте Ленина, 25 — был гораздо длиннее, да и сама планировка была несколько иной. Решив проверить подлинность архивных документов, сотрудники музея совместно с археологами разбили небольшой шурф (размером 4×2 м и глубиной 2,8 м) в нескольких метрах от здания.

Едва начав раскопки, на глубине 30 см от поверхности земли исследователи обнаружили часть стены, переходящую в пол первого этажа.

Мария Воронцова, заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея:

Мария Воронцова – Это подвальное помещение дома Крафта, построенного еще в XVIII веке. Когда эта часть здания была снесена, доподлинно неизвестно. Мы предполагаем, что это случилось в советское время. Тогда на этом месте была помойка. Мы надеялись обнаружить здесь какие-нибудь интересные аптекарские пузырьки, а нашли настоящий клад — помимо старинных дверных петель в числе находок оказался кирпич с клеймом производителя, а пол и стены подвала облицованы метлахской плиткой, популярной в конце XIX века. К слову, такой плиткой выложены подъезды доходного дома на углу ул. Каминского, построенного в начале прошлого столетия.

Все находки сейчас обрабатывают археологи, после они станут частью экспозиции музея.

Сотрудники музея отмечают, что весь комплекс зданий — уникальный образец городской усадьбы конца XIX — начала XX веков. До наших дней он сохранился практически полностью: сам дом Крафта и кирпичные флигели, построенные в конце XVIII века и в 1864 году приобретенные аптекарем Белявским. А историко-архитектурный музей находится в здании, которое Фердинанд Белявский построил на месте сгоревшего дома князя Касаткина-Ростовского. Фармацевт с семьей переехал в этот дом в 1884 году, а остальные здания комплекса он сдавал в аренду.

Улица Киевская, дом фармацевта Белявского начало XX века.

Во внутреннем дворе усадьбы был разбит сад. Сейчас на его большей части находятся гаражи. Как у каждой уважающей себя семьи аристократов того времени, у Белявских было свое небольшое хозяйство — куры и корова, также во внутреннем дворе находилась оранжерея, в которой выращивались аптекарские травы и даже розы.

В своих дневниках дочь фармацевта Ольга Одерман писала, что пока ее отец ухаживал за ее матерью, почти целый год каждое утро он посылал своей возлюбленной букет свежесрезанных роз из собственной оранжереи. Сам же сад был центром жизни всей семьи — посредине была расположена беседка, и каждый день после обеда сюда выносили самовар и вся семья собиралась на чаепитие.

В планах сотрудников музея воссоздать в саду атмосферу, царившую здесь при хозяевах первой тульской аптеки.

– Вообще улица, на которой находится этот комплекс зданий, во все времена была очень привилегированной: здесь жили купцы и аристократы. Именно здесь впервые появились газовые уличные фонари. В дизайн-проекте благоустройства двора нам бы хотелось отразить дух времени. Декоративными средствами — цветами или плиткой — мы отметим контуры дома Крафта. Также мы сейчас рассматриваем возможность консервации раскопа, тогда у гостей нашего музея появится уникальная возможность своими глазами увидеть кладку XVIII века, — поделилась планами с Myslo Мария Воронцова.

Интересный факт

В конце XIX — начале XX столетия в доме Белявских собиралось все прогрессивное городское общество. В доме была настоящая обсерватория, расположенная на втором этаже. Фердинанд Белявский увлекался различными науками и специально для домашних наблюдений за звездным небом выписал из Германии профессиональный телескоп — последнее чудо техники на тот момент.

Уже после революции в 20-е годы в обсерватории проходили лекции об астрономии для тульского пролетариата. Вел занятия Константин Шестовский, впоследствии ставший первым директором Московского планетария.