Туляки разыграют Кубок телеканала «Охотник и рыболов»

25 августа в поселке Рождественский пройдет Кубок телеканала «Охотник и рыболов», где участники поборются за призовой фонд размером 900 000 тысяч рублей и главный трофей лета.

Охотничий турнир в стрельбе по тарелочкам пройдет в двух категориях: охотники-любители и стрелки-спортсмены. Самые меткие из них получат призы от партнеров и спонсоров фестиваля.

Кубок телеканала «Охотник и рыболов» — традиционно семейный праздник. Организаторы приготовили программу для всех возрастов: взрослые смогут поучаствовать в соревнованиях по стрельбе, параде охотничьих собак, конкурсах, викторинах и мастер-классах, а для малышей будет работать детская зона с аниматорами, аквагримом и мастер-классами по твистингу и мыльным пузырям.

Место проведения: Тульская область, поселок Рождественский, парк-отель «Цитадель». Вход свободный.

Подробности и регистрация на сайте: oir-cup.ru.