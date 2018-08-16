Тульский парк приютил выжившего после удара током беркута

В просторном вольере зооуголка Центрального парка поселился новый обитатель — орел беркут. Пернатый хищник совсем молодой — ему около 2,5 лет.

Он довольно спокойно относится к людям и уже освоился на новом месте жительства. В новом, специально оборудованном вольере, под кронами деревьев для него есть всё необходимое — защита от дождя, много места, толстые ветви, на которых можно посидеть, и даже отдельный специальный домик, где пернатый хищник легко укроется в случае необходимости.

История птицы трагична. Раненого молодого беркута нашли во Владимирской области местные охотники. Они связались со специалистами, и те согласились осмотреть беркута. По характеру повреждений — у орла оказалось сломано крыло — предположили, что он на большой скорости налетел на электрические провода.

Зоотехник ЦПКиО Арсений Помаскин:

Арсений Помаскин – Молодые беркуты плохо ориентируются. Они не обращают внимание на ветки и кустарник. Пролетают через них, просто проламывая своим телом. Скорее всего, этот молодой беркут принял провода за ветки.

Птицу со сломанным крылом нашли не сразу, и к тому моменту, как она попала к людям, она уже обессилела от голода и была на грани жизни и смерти. Начался поиск тех, кто сможет оставить птенца у себя и вылечить. Нашелся специалист, который выходил раненого, вот только полностью восстановить функции крыла не удалось.

Окончательный вердикт: беркут не сможет самостоятельно жить на свободе.

Не сумеет добывать себе пропитание и защищаться от крупных хищников. Снова начались поиски, теперь уже постоянного дома.



За консультацией обратились к специалистам ГУ ТО «Тульские парки». Было решено перевезти беркута в Тулу и поселить в зооуголке Центрального парка. Пока птица находилась в карантине, для неё возводился просторный вольер.



Переезд на постоянное место обитания состоялся 15 августа. В новом доме орел чувствует себя комфортно и не скучает.



В естественных условиях беркуты живут в удалении от представителей животного и пернатого мира. А в зооуголке в нескольких метрах от беркута много других птиц и животных. Он целый день наблюдает за ними.



В природе пернатый хищник добывает себе среднюю по размеру дичь — зайцев, сусликов, бобров, птиц. В тульском зооуголке в его рацион включены размороженные цыплята, куриные шейки, печень.



Продолжительность жизни беркутов около 20 лет. Молодой орел, поселившийся в зооуголке ЦПКиО, со временем сменит окрас на темно-бурый. Белые отметины у него пропадут — этот цвет характерен только для молодняка. У посетителей Центрального парка есть уникальная возможность увидеть окрас молодой птицы.

справка

Беркут – птица очень выносливая. Благодаря своему умению использовать потоки воздуха он может часами парить в воздухе, высматривая жертву. Орел беркут обладает мощным и сильным телом. Размер этих пернатых хищников около 70-90 см в длину. Размах крыльев в среднем 180-250 см. Размер когтей порядка 5 см.



Вес самца варьируется от трех до пяти килограмм. Самки намного крупнее – до 7 кг. Скорость беркута в пикирующем полёте может достигать 320 км/ч.



Беркуты легко переносят мороз. В их естественных условиях обитания бывают очень суровые зимы.