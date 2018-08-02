В Ленинском вор ушёл из торгового центра в новой куртке и с бутылкой виски

23-летний молодой человек был задержан и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» поступила информация о том, что из торгового центра, расположенного в деревне Прудное, совершена кража имущества.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленник вынес из торгового зала мужскую куртку и бутылку шотладского виски. Сумма ущерба составила 5500 рублей.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили и задержали вора – им оказался безработный 23-летний туляк. Украденные вещи были изъяты и возвращены в магазин.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.