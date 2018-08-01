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На жителя поселка Плеханово нелегально работали мигранты

На жителя поселка Плеханово нелегально работали мигранты

Представитель цыганского этноса пытался подкупить полицейского, чтобы тот отпустил его работников.

31 июля участковый отделения полиции «Дубенское» выявил двух приезжих из Средней Азии, которые незаконно занимались строительными работами в поселке. Рабочие были доставлены в дежурную часть для составления административного протокола.

Через некоторое время в это же отделение явился 24-летний житель поселка Плеханово. Выяснилось, что мигранты работали на него. Представитель цыганского этноса предложил полицейскому 3 000 рублей и попросил не составлять протокол на задержанных.

– В ходе проведения оперативной комбинации мужчина был задержан оперативниками подразделения экономической безопасности. В настоящее время следственными органами по данному факту проводится процессуальная проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 18:02 +2
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