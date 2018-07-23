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В Тульской области пропал 46-летний мужчина

В Тульской области пропал 46-летний мужчина

К его поиску присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

21 июля в Узловском районе пропал мужчина. 46-летний Игорь Владимирович Григорьев ушел из дома в д. Кондуки примерно в 19.00-20.00 и до сих пор не вернулся.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы русые с проседью

Был одет: темно-зеленая камуфляжная футболка, темно-синие трусы.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам
8 (800)700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:32 0
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